مرتضى منصور: فيريرا اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ومدربان نفاضل بينهما اليوم

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اعتذار البرتغالي جوزفالدو فيريرا عن عدم تدريب الفريق في الوقت الحالي.

وقال مرتضى منصور: "فيريرا اعتذر عن عدم تدريب الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "فيريرا تحدث معنا بكل أدب واحترام وأخبرنا بأن مساعديه في بلدان مختلفة الآن. لا مانع لديه من تدريب الفريق ولكن ليس الآن بل في بداية الموسم".

وأشار مرتضى منصور إلى "كان لدينا 4 خيارات في ملف المدرب. الخيار الأول كان فيريرا وكنت متحفظا على عامل السن، ولكن رأي اللجنة المسؤولة كان بسبب معرفته باللاعبين، والخيار الثاني كان باتشيكو ولكن طلب الحصول على مليون و800 ألف يورو".

وأكمل حديثه قائلا: "الآن نحن نفاضل بين اسمين آخرين. كالديرون ومدرب إيطالي آخر".

واستمر "اللجنة المسؤولة ستجتمع اليوم في منزلي وسنفاضل بين الثنائي وبعدها سنعلن اسم المدرب الجديد".

وأتم "الثنائي مميز وناجح وسنحسم اسم المدرب الجديد لـ الزمالك اليوم".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق وضع الزمالك خطة بديلة لـ فيريرا في حالة عدم إتمام الاتفاق مع الأخير على تدريب الزمالك.

ويبرز اسم الأرجنتيني جابرييل كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب السعودية كمرشح قوي في حال عدم التعاقد مع فيريرا.

وكانت أخر محطات كالديرون مع بيرسبوليس الإيراني الذي رحل عن تدريبه في يناير الماضي.

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