تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام شيفيلد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا

يبدأ المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا خلال مواجهة شيفيلد يونايتد بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

فيما قرر دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا إبقاء أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

ويظهر لأول مرة مع أستون فيلا الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز القادم من أرسنال.

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تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش – تايرون مينجز – إزري كونسا – مات تارجيت

الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – كونور هوريهان

الهجوم: محمود تريزيجيه – أولي واتكينز – جاك جريليش

دكة البدلاء: جيد ستير – أحمد المحمدي – كورتني هاوس – نيل تايلور – مارفيلوس ناكامبا – أنور الغازي – كينان ديفيز

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