تشكيل أستون فيلا – تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي أمام شيفيلد
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 18:12
كتب : FilGoal
يبدأ المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا خلال مواجهة شيفيلد يونايتد بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
فيما قرر دين سميث المدير الفني لـ أستون فيلا إبقاء أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
ويظهر لأول مرة مع أستون فيلا الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز القادم من أرسنال.
تشكيل أستون فيلا:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
الدفاع: ماتي كاش – تايرون مينجز – إزري كونسا – مات تارجيت
الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – كونور هوريهان
الهجوم: محمود تريزيجيه – أولي واتكينز – جاك جريليش
دكة البدلاء: جيد ستير – أحمد المحمدي – كورتني هاوس – نيل تايلور – مارفيلوس ناكامبا – أنور الغازي – كينان ديفيز
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