في الدرجة الثانية – فوز البنك الأهلي وتعثر الألومنيوم

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 18:03

كتب : رضا السنباطي

الألومنيوم - طهطا

اختتمت اليوم الإثنين مباريات الجولة 18 من المجموعة الصعيد بعد أن بدأت يوم أمس.

وتعثر الألومنيوم على ملعبه بالتعادل 2-2 أمام طهطا، رغم تقدمه بهدفي أجاثون ميلان ومحمود نجاح، إلا أن طهطا عاد في النتيجة بواسطة سيرجي فاللو ومحمد ياسر صاحب الـ19 عاما.

ليكتفي الألومنيوم برفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، ويرفع طهطا رصيده إلى 11 نقطة في المركز 12 –الأخير-.

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كما فاز البنك الأهلي خارج ملعبه على شبان قنا بهدفين دون رد.

سجّل البنك الأهلي هدفيه بواسطة الثنائي البديل: محمد ناجح، ولاندري.

وشهدت المباراة طرد كمال الزين المدير الفني لـ شبان قنا بعد اعتراضه على حكم المباراة.

ليرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 38 نقطة في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد شبان قنا عند 31 نقطة في المركز الرابع.

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