رسميا – برشلونة يعير ظهيره الأيمن إلى باوك
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 17:54
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة عن إعارة لاعبه السنغالي موسى واجي إلى باوك سالونيكا اليوناني لمدة موسم.
موسى واجي
النادي : برشلونة
واجي يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويجيد أيضا اللعب في الجهة اليسرى من الملعب.
LATEST NEWS | Agreement with PAOK FC for the loan of @Moussa_WagueOff— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 21, 2020
اللاعب البالغ 21 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من يوبين البلجيكي، وبدأ المشاركة مع الفريق الرديف.
لاحقا في صيف 2019، تم تصعيد واجي للفريق الأول، لكنه قضى النصف الثاني من الموسم معارا لـ نيس الفرنسي.
ولم يخض واجي إجمالا مع الفريق الأول لـ برشلونة سوى 6 مباريات بواقع 404 دقيقة.
ويمتلك واجي 18 مباراة دولية مع السنغال، وشارك مع بلاده في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019.
ومع رحيل واجي، والانتقال الوشيك لـ نيلسون سيميدو إلى ولفرهامبتون، يكون سيرجي روبيرتو اللاعب الوحيد الموجود في قائمة برشلونة القادر على المشاركة كظهير أيمن.
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