رسميا – برشلونة يعير ظهيره الأيمن إلى باوك

أعلن برشلونة عن إعارة لاعبه السنغالي موسى واجي إلى باوك سالونيكا اليوناني لمدة موسم.

واجي يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويجيد أيضا اللعب في الجهة اليسرى من الملعب.

اللاعب البالغ 21 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من يوبين البلجيكي، وبدأ المشاركة مع الفريق الرديف.

لاحقا في صيف 2019، تم تصعيد واجي للفريق الأول، لكنه قضى النصف الثاني من الموسم معارا لـ نيس الفرنسي.

ولم يخض واجي إجمالا مع الفريق الأول لـ برشلونة سوى 6 مباريات بواقع 404 دقيقة.

ويمتلك واجي 18 مباراة دولية مع السنغال، وشارك مع بلاده في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019.

ومع رحيل واجي، والانتقال الوشيك لـ نيلسون سيميدو إلى ولفرهامبتون، يكون سيرجي روبيرتو اللاعب الوحيد الموجود في قائمة برشلونة القادر على المشاركة كظهير أيمن.

اقرأ أيضا:

شرط استمرار شريف في إنبي

إيقاف مرتضى منصور