تقرير هولندي: بايرن يخطف ظهير أياكس قبل برشلونة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 17:41

كتب : FilGoal

سيرجينيو ديست - أياكس

اقترب نادي بايرن ميونيخ من التعاقد مع سيرجينيو ديست ظهير أيمن أياكس أمستردام.

صحيفة "AD" الهولندية ذكرت أن بايرن ميونيخ تفوق على برشلونة، وبات في المرحلة النهائية من المفاوضات مع أياكس من أجل ضم ديست.

وكان برشلونة يرغب في استقدام ديست تعويضا لرحيل نيلسون سيميدو الوشيك إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

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لكن بايرن قطع شوطا كبيرا في ضم ديست، بعد أن رفض أياكس عرضه الأول، قبل أن يتوصلا لاتفاق.

ويعمل بايرن ميونيخ على تحويل جوشوا كيميتش إلى خط الوسط بشكل دائم بعد رحيل تياجو ألكانتارا، مما يترك بنجامين بافارد كظهير أيمن حقيقي وحيد في قائمة الزعيم البافاري.

بطل الثلاثية استعار ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد في النصف الثاني من الموسم السابق، إلا أن إعارته انتهت وعاد للنادي الإسباني.

ديست (19 عاما) ظهير أيمن أمريكي مولود في هولندا، لكنه اختار تمثيل الولايات المتحدة.

ويعتبر ديست من ناشئي أياكس أمستردام، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وخاض مع فريق العاصمة الهولندية 37 مباراة، سجّل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف.

ويمتلك ديست 3 مباريات دولية مع منتخب الولايات المتحدة، وحصد جائزة أفضل موهبة أمريكية شابة عن عام 2019.

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سيرجينيو ديست أياكس برشلونة بايرن ميونيخ
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