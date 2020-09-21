كاراجر: قد أستبدل "الإله" بارنز بـ ماني في تشكيل ليفربول التاريخي

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 14:39

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

أثنى جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق على ساديو ماني نجم الفريق الحالي مقارنا إياه بجون بارنز أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال كاراجر عبر شبكة سكاي سبورتس بعد تألق ماني بتسجيله هدفين ضد تشيلسي يوم الأحد:"قلت إنه كان أفضل لاعب في ليفربول الموسم الماضي".

وواصل "أشير دائما إلى ماني لأنه أول انتداب كبير أبرمه المدرب يورجن كلوب مع الفريق، وهذه الصفقة أعادت ليفربول للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في أول موسم مكتمل لكلوب، لولا ماني لما حدث ذلك".

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واستمر "نحب بارنز، لعبنا معه. كان دائما في التشكيل التاريخي لليفربول، الجناح الأيسر. أعتقد حين تنتهي مسيرة ماني مع الفريق، سيحدث نقاش ساخن حول من الأفضل، ولا أصدق ما أقوله لأن بارنز بالنسبة لي بمثابة إله".

وأتم "لكن ما فعله هذا الرجل (ماني) منذ جاء ليفربول، ربما يزيح بارنز".

واصل السنغالي البالغ عمره 28 عاما أداءه المميز مع حامل لقب الدوري واقتنص ثلاث نقاط ثمينة من ملعب ستامفورد بريدج أمام تشيلسي.

وسجل ماني هدفه الـ83 في 173 مباراة مع ليفربول.

وحصل ماني على جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2019 بعد فوزه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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