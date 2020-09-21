بركات: نصيحة لفايلر بالنسبة للمتبقي من الدوري.. ورسالة للجمهور بشأن فتحي وعاشور

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

محمد بركات

أشاد محمد بركات نجم الأهلي الأسبق ومدير منتخب مصر الحالي بفريق الأهلي هذا الموسم وحسم لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه.

ويرى بركات أن فايلر عليه استغلال الفترة المقبلة من المباريات بعد ضمان الدوري تمهيدا للموسم المقبل ومرحلة الحسم في دوري أبطال إفريقيا.

وقال بركات عبر قناة الأهلي: "أنصح فايلر أن يستغل الفترة المقبلة من الدوري لمنح الفرصة لبعض اللاعبين".

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وتابع "الأهلي حسم الدوري ويمكن للجهاز الفني منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب أو إذا كان هناك أفكار معينة بخصوص الراحلين للموسم المقبل".

وأضاف "هذه فرصة جيدة لحصول البعض على مزيد من الفرص دون استهلاك اللاعبين قبل دوري أبطال إفريقيا".

وعن تفكير الجماهير في لقب إفريقيا أوضح "في الأهلي تحتفل باللقب ثم تنتقل مباشرة إلى ما هو بعد ذلك".

وشدد "الأهلي لم يحصل على لقب إفريقيا منذ 2013 وهي فترة طويلة، لذلك الهدف الأهم الآن هو حصد اللقب".

وتحدث بركات عن اللاعبين الراحلين قائلا: "أحمد فتحي أحد أفضل اللاعبين في مصر، وظهر ذلك منذ بدايته عندما كان ناشئا".

وكشف "فتحي قدم الكثير لصالح الأهلي ويلعب حتى الآن باحترافية كبيرة، كذلك حسام عاشور قدم للأهلي الكثير".

وتابع "لا أتدخل في قرارات اللاعبين الشخصية بخصوص انتقالهم وبقائهم، وأطالب الجماهير بمنح مساحة للاعبين في اختياراتهم خاصة بعد تقديمهم الكثير للنادي خلال الفترة الماضية".

وأتم تصريحاته "لم يبخل فتحي على الأهلي بمجهود وينافس حتى آخر لحظة له مع الفريق".

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