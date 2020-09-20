ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بتعادل سلبي أمام سوسيداد

بدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بتعادل سلبي أمام ريال سوسيداد.

وحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الثانية وانتهى اللقاء بدون أهداف.

وكان ريال مدريد قد تم تأجيل مباراة الجولة الأولى له أمام خيتافي بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللقاء لكن الفاعلية الهجومية لم تكن بالشكل المطلوب للملكي حامل لقب الدوري الإسباني.

وأجرى زيدان أربعة تبديلات في الشوط الثاني بحثا عن تغيير النتيجة لكن دون فائدة.

وأشرك زيدان كلا من كاسيميرو وفالفيردي والثنائي الشاب مارفين وسيرجيو أريباس.

وبذلك رفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين بتعادلين إذ تعادل أمام بلد الوليد في المباراة الافتتاحية.

أما ريال مدريد فيستعد لمواجهة ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثالثة مساء السبت المقبل.

ولم يلعب برشلونة مباراتي الجولتين الأولى والثانية بسبب وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح الفريق الكتالوني مبارياته أمام فياريال مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة.

ويتصدر الدوري الإسباني بعد جولتين كلا من غرناطة وريال بيتيس ولكل منهما ست نقاط.

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