المقاولون يخطف التعادل أمام الاتحاد في +90 ويفشل في إشعال صراع الوصافة

حسم التعادل نتيجة مواجهة المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتعادل المقاولون بذلك للمباراة الثانية على التوالي أما الاتحاد فتعادله هو الثالث على التوالي.

ورفع المقاولون رصيده إلى 49 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك، وبشكل مؤقت متفوقا على بيراميدز صاحب الـ 48 نقطة ولديه مباراة غدا أمام حرس الحدود.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في شوط خططي من كلا المدربين شهد حذرا كبيرا.

أما في الشوط الثاني ومع الدقيقة 60 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للاتحاد السكندري بعد ارتطام الكرة بيد فاروقا مدافع المقاولون.

ونجح كريم الديب في تسجيل أول أهداف اللقاء للاتحاد السكندري لتشتعل المباراة بهجمات متتالية من الفريقين.

وفي الدقيقة 94 وقبل ثواني من نهاية اللقاء سدد طاهر محمد كرة قوية ترتد من دفاع الاتحاد لتصل إلى شكري نجيب غير المراقب ويسدد قوية داخل الشباك.

وفشل الاتحاد في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي منذ فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب المقاولون مباراته المقبلة يوم الجمعة أمام مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 29.

أما الاتحاد فيواجه إنبي في نفس اليوم ضمن مباريات الجولة.

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