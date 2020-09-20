لامبارد بعد الخسارة ضد ليفربول: إذا لم يخطئ كيبا وسجلنا ركلة الجزاء لانتهت المباراة 1-1

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 22:06

كتب : FilGoal

أليسون - جورجينيو - ليفربول - تشيلسي

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن الخطأ الذي ارتكبه كيبا كلف فريقه خسارة القمة أمام ليفربول.

ليفربول انتصر على تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. لقاء شهد ارتكاب كيبا لخطأ فادح أمام ماني الذي استغله بتسجيل الهدف الثاني للريدز. (طالع التفاصيل)

القمة كانت متعادلة في الشوط الأول مع أفضلية نسبية لصالح تشيلسي، قبل أن تختلف الأمور تماما مع خروج أندرياس كريستينسين بالبطاقة الحمراء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

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وقال لامبارد: "الشوط الأول كان متقاربا للغاية، ولكن البطاقة الحمراء غيّرت من سير المباراة تماما ومن خططي للمباراة".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "أعتقد أنها قد تُمنح وقد لا تُمنح -البطاقة الحمراء- بمجرد رفع البطاقة الصفراء عليك أن تكون واثقا تماما أنها تستحق الحمراء لكي تُغير من قرار الحكم".

وتطرق لامبارد للحديث عن خطأ كيبا قائلا: "لقد ارتكب خطأ كبيرا وواضحا أيضا. إذا لم يرتكب هذا الخطأ وسجلنا ركلة الجزاء لانتهت المباراة بالتعادل 1-1".

وأردف "عملي كمدرب هو محاولة إعطاء كيبا الثقة. الخطأ الذي ارتكبه كان واضحا وهو تقبل ذلك".

ورغم الخسارة إلا أن لامبارد "سعيد بالعديد من الأمور اليوم على عكس لقاء برايتون في الجولة الأولى".

وأوضح "رأيت الحماس والرغبة لدى اللاعبين. على اللاعبين أن يتشجعوا، بتلك الطريقة ستسير الأمور للأمام من الآن".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن ما زلنا في فترة الإعداد ونحتاج للوقت بكل تأكيد".

وأتم "مشروعنا بدأ، وأهدافنا وتوقعاتنا عالية ولكني رأيت الكثير من الشخصية والروح أمام ليفربول".

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