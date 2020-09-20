تحت أنظار مرموش.. فولفسبورج يتعادل سلبيا مع ليفركوزن

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 21:52

كتب : FilGoal

عمر مرموش مع فولفسبورج

في افتتاحية مبارياتهما في الدوري الألماني، تعادل فولفسبورج سلبيا مع باير ليفركوزن.

المباراة المغلقة التي لم تشهد سوى 3 تسديدات على المرمى، اثنين من ليفركوزن وواحدة من فولفسبورج، انتهت دون أي حدث يذكر.

وشاهد المصري عمر مرموش المباراة من على دكة بدلاء فولفسبورج.

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ولعب مرموش 6 مباريات مع فولفسبورج الموسم الماضي.

صاحب الـ21 عاما انضم إلى فولفسبورج قادما من وادي دجلة في عام 2017 ولعب مع فريق تحت 23 عاما وسجل 10 أهداف في 34 مباراة منذ ذلك الحين.

وتدرب اللاعب خلال الموسم الحالي مع الفريق الأول وشارك للمرة الأولى في يوم 26 مايو الماضي في انتصار فريقه بنتيجة 4-1 ضد باير ليفركوزن، حينما لعب كبديل في الدقيقة 76.

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