رضا عبد العال لـ في الجول: سأغير طريقتي ضد الزمالك.. وهل سأسجل الأهداف بنفسي؟

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 21:44

كتب : بسام أبو بكر

رضا عبد العال - طنطا

كشف رضا عبد العال المدير الفني لطنطا، أنه سيغير طريقته الهجومية ضد الزمالك.

وقال عبد العال لـ FilGoal.com: "غدا الإثنين، سأحدد الطريقة التي سأواجه بها الزمالك والتي ستختلف عن 4-1-4-1، بسبب شعور الثنائي أحمد الألفي وأحمد فهمي جناحي الفريق بالإجهاد، وغيابهما عن الفريق".

ويواجه طنطا الزمالك يوم الثلاثاء ضمن الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز.

أخبار متعلقة
صراع الهبوط.. تعادل سلبي بين طنطا ونادي مصر في أول مباراة لـ رضا عبد العال حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام طنطا رضا عبد العال يوضح لـ في الجول طريقته المنتظرة لتفادي هبوط طنطا

وأوضح عبد العال: "لدي غيابات مؤثرة، مثل وليد عادل الحاصل على بطاقة حمراء ضد نادي مصر، وإسلام فؤاد الموقوف بسبب الإنذار الثالث، بجانب حسين فيصل وهاني رشدي المعارين من الزمالك لعدم أحقية لعبهما ضد الأبيض".

وأكد "الزمالك فريق كبير ومن الوارد الخسارة، لكن في قاموسي التدريبي عندما أخسر يجب أن ألعب جيدا. أسوان فاز على الزمالك لكنه قدم أسوأ مباراة له هذا الموسم، سجل هدفا ثم (رص) اللاعبين أمام المرمى. لا أحب أن أقوم بهذا الأمر".

وأكمل "الجميع أشاد بأداء طنطا أمام نادي مصر، أضعنا الكثير من الأهداف".

وأتم "استطعت إيصال اللاعبين للمرمى كثيرا، ولكنني لن أسجل الأهداف بنفسي، هذه هي الإمكانيات المتاحة".

تعادل فريق طنطا ضد نادي مصر سلبيا ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، في أول تجربة للمدير الفني رضا عبد العال مع طنطا.

التعادل رفع رصيد طنطا إلى النقطة 18 في المركز الأخير، بينما يحتل نادي مصر المركز الـ17 وقبل الأخير بـ20 نقطة.

اقرأ أيضا

هل اتفق ميتشو مع الزمالك؟

أجايي يرفض التبادل

الزمالك طنطا رضا عبد العال في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحت أنظار مرموش.. فولفسبورج يتعادل سلبيا مع ليفركوزن 7 دقيقة | أوروبا
الترجي يتوج بالسوبر التونسي للمرة الثالثة على التوالي 15 دقيقة | إفريقيا
رضا عبد العال لـ في الجول: سأغير طريقتي ضد الزمالك.. وهل سأسجل الأهداف بنفسي؟ 15 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: إذا لم يسجل ماني ثنائية لحصد فيرنر جائزة رجل المباراة 23 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني - سوسيداد (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني 53 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - تأهل سيدات الأهلي لمواجهة الصيد في نهائي كأس مصر ساعة | رياضات أخرى
ماني: من سوء حظ كيبا أن يرتكب خطأ الهدف الثاني.. وتياجو لاعب عظيم ساعة | أوروبا
خبر في الجول – فيريرا لم يستطلع رأي مساعديه بشأن تدريب الزمالك حتى الآن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك