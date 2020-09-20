رضا عبد العال لـ في الجول: سأغير طريقتي ضد الزمالك.. وهل سأسجل الأهداف بنفسي؟

كشف رضا عبد العال المدير الفني لطنطا، أنه سيغير طريقته الهجومية ضد الزمالك.

وقال عبد العال لـ FilGoal.com: "غدا الإثنين، سأحدد الطريقة التي سأواجه بها الزمالك والتي ستختلف عن 4-1-4-1، بسبب شعور الثنائي أحمد الألفي وأحمد فهمي جناحي الفريق بالإجهاد، وغيابهما عن الفريق".

ويواجه طنطا الزمالك يوم الثلاثاء ضمن الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد العال: "لدي غيابات مؤثرة، مثل وليد عادل الحاصل على بطاقة حمراء ضد نادي مصر، وإسلام فؤاد الموقوف بسبب الإنذار الثالث، بجانب حسين فيصل وهاني رشدي المعارين من الزمالك لعدم أحقية لعبهما ضد الأبيض".

وأكد "الزمالك فريق كبير ومن الوارد الخسارة، لكن في قاموسي التدريبي عندما أخسر يجب أن ألعب جيدا. أسوان فاز على الزمالك لكنه قدم أسوأ مباراة له هذا الموسم، سجل هدفا ثم (رص) اللاعبين أمام المرمى. لا أحب أن أقوم بهذا الأمر".

وأكمل "الجميع أشاد بأداء طنطا أمام نادي مصر، أضعنا الكثير من الأهداف".

وأتم "استطعت إيصال اللاعبين للمرمى كثيرا، ولكنني لن أسجل الأهداف بنفسي، هذه هي الإمكانيات المتاحة".

تعادل فريق طنطا ضد نادي مصر سلبيا ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، في أول تجربة للمدير الفني رضا عبد العال مع طنطا.

التعادل رفع رصيد طنطا إلى النقطة 18 في المركز الأخير، بينما يحتل نادي مصر المركز الـ17 وقبل الأخير بـ20 نقطة.

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