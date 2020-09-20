إثارة الـ VAR تحسم فوز الإنتاج الحربي وتصعب مهمة الجونة في صراع البقاء

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

هدف أحمد عفيفي جناح الإنتاج الحربي في شباك الأهلي

انتهت مواجهة الإنتاج الحربي والجونة بفوز أصحاب الارض في صراع البقاء بالدوري المصري.

ونجح الإنتاج الحربي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري.

ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 33 نقطة في المركز العاشر ولديه مباراة مؤجلة مع نادي مصر.

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أما الجونة فتجمد رصيده عند 28 نقطة بالخسارة الثالثة على التوالي، ليستمر في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

بدأت الإثارة مبكرا في المباراة بالدقيقة السابعة عندما احتسب محمود بسيوني حكم اللقاء ركلة جزاء للإنتاج الحربي، وحصل محمود الغرباوي على بطاقة صفراء بسبب التدخل على ممادو نياس.

نجح الغرباوي في التصدي لركلة الجزاء التي سددها بازوكا، لكن تقنية VAR حكمت بإعادة الركلة بسبب تحرك الغرباوي مما تسبب في منحه بطاقة صفراء جديدة وتعرضه للطرد.

وتقدم عبد الرحمن شيكا للإنتاج في الدقيقة 14 من ركلة الجزاء في شباك هيثم محمد الحارس البديل.

وبعد أقل من ثلاث دقائق نجح غنام محمد في تسجيل الهدف الثاني مستغلا خروج لاعبي الجونة من تركيزهم بعد حالة الطرد المبكر.

بدأ الجونة الشوط الثاني من المباراة بالهجوم بحثا عن تعديل النتيجة، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 68 بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ونجح أحمد ياسر ريان في تقليص الفارق بالدقيقة 69 من ركلة جزاء لتواصل المباراة إثارتها.

واصل الجونة هجومه المستمر على مرمى الإنتاج وكان قريبا من إدراك التعادل لكن حسم الإنتاج الحربي الفوز في النهاية.

يلعب الجونة مباراته المقبلة يوم الخميس أمام أسوان الذي ابتعد كثيرا عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما الإنتاج الحربي فيواجه المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة 29 يوم الخميس.

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