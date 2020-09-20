تزامنا مع كارثة كيبا.. رومانو: صفقة انضمام حارس رين إلى تشيلسي تمت

تزامنا مع الكارثة التي ارتكبها كيبا أريزابالاجا في مواجهة تشيلسي وليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، أعلن صحفي سكاي سبورتس الموثوق فابريزيو رومانو إتمام صفقة انضمام حارس رين إدوارد ميندي إلى البلوز.

وبعد لحظات من خطأ كيبا في تمرير الكرة، والتي استغلها ساديو ماني لإحراز الهدف الثاني للريدز، نشر رومانو عبر تويتر: "إدوارد ميندي إلى تشيلسي تمت بنسبة 100%. الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل".

نادي رين كان يطلب الحصول على 32 مليون جنيه إسترليني، ولكن الصفقة انتهت بمبلغ قريب من 25 مليون إسترليني حسبما أعلن الصحفي الموثوق الآخر جيانلوكا دي مارزيو قبل أيام.

صاحب الـ 28 عاما سيكون الخيار رقم 1 لـ فرانك لامبارد في مركز حراسة المرمى، بعدما فقد المدرب ثقته في الإسباني كيبا الذي انضم للبلوز كأغلى حارس مرمى في العالم.

شباك تشيلسي اهتزت 54 مرة الموسم الماضي، أكثر من أي فريق في أول 10 مراكز في الدوري الإنجليزي، وهو ما جعل خطة البلوز واضحة بشأن التعاقد مع حارس مرمى جديد، والاختيار وقع على ميندي.

وانضم ميندي الحارس الدولي السنغالي إلى رين قادما من ريمس في صيف 2019 بمبلغ 4 ملايين يورو.

ميندي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 31 هدفا، وعلى المستوى الدولي ظهر ميندي في 7 مناسبات مع منتخب السنغال.

صفقة ميندي لـ تشيلسي ستكون الثامنة بعد كل من كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وحكيم زياش ومالانج سار وتياجو سيلفا وكزافييه مبيوامبا.

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