تشكيل تشيلسي – عودة كوفاسيتش أمام ليفربول

عاد ماتيو كوفاسيتش لتشكيل تشيلسي الأساسي لمواجهة ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وغاب لاعب الوسط الكرواتي عن مواجهة الجولة الأولى أمام برايتون بسبب الإيقاف، ليجد مكانه في مباراة ليفربول بجوار جورجينيو ونجولو كانتي.

كما واصل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي التعويل على تيمو فيرنر وكاي هافيرتز في خط الهجوم.

فيما لم تظهر الصفقات الجديدة: حكيم زياش، وتياجو سيلفا، وبن تشيلويل، إما للإصابة أو لعدم اكتمال الجاهزية.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ريز جيمس – أندرياس كريستنسن – كيرت زوما – ماركوس ألونسو

الوسط: جورجينيو – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: ميسون ماونت – تيمو فيرنر – كاي هافيرتز

دكة البدلاء: ويلي كاباييرو – سيزار أزبليكويتا – بوكايو توموري – روز باركلي – كالوم هودسون أودوي – تامي أبراهام – أوليفييه جيرو

طالع تشكيل ليفربول من هــنــا