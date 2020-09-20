تشكيل تشيلسي – عودة كوفاسيتش أمام ليفربول

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 16:40

كتب : FilGoal

ريز جيمس - كيرت زوما - تشيلسي

عاد ماتيو كوفاسيتش لتشكيل تشيلسي الأساسي لمواجهة ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وغاب لاعب الوسط الكرواتي عن مواجهة الجولة الأولى أمام برايتون بسبب الإيقاف، ليجد مكانه في مباراة ليفربول بجوار جورجينيو ونجولو كانتي.

كما واصل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي التعويل على تيمو فيرنر وكاي هافيرتز في خط الهجوم.

أخبار متعلقة
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام تشيلسي.. وتياجو على مقاعد البدلاء مؤتمر مورينيو: استبعاد آلي؟ أريد قائمة متوازنة من اللاعبين سون: من المؤسف أننا لم نسجل أكثر من 5 أهداف.. وكين رجل المباراة سولشاير: فان دي بيك أضاف الكثير لـ يونايتد

فيما لم تظهر الصفقات الجديدة: حكيم زياش، وتياجو سيلفا، وبن تشيلويل، إما للإصابة أو لعدم اكتمال الجاهزية.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ريز جيمس – أندرياس كريستنسن – كيرت زوما – ماركوس ألونسو

الوسط: جورجينيو – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: ميسون ماونت – تيمو فيرنر – كاي هافيرتز

دكة البدلاء: ويلي كاباييرو – سيزار أزبليكويتا – بوكايو توموري – روز باركلي – كالوم هودسون أودوي – تامي أبراهام – أوليفييه جيرو

طالع تشكيل ليفربول من هــنــا

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: نحتاج 5 مباريات لنصل إلى المستوى المنشود 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كانيجيا: ميسي يفتقر لسمات القيادة.. حينما لا يكون برشلونة الأفضل يسقط 20 دقيقة | أوروبا
تقديم موعد مباراة طنطا والأهلي ونقلها لملعب السلام 39 دقيقة | مصر
خبر في الجول – زد تستحوذ على نادي مصر 47 دقيقة | الدوري المصري
تأجيل مباراة توتنام كأس الرابطة بسبب حالات كورونا بين صفوف ليتون أورينت 53 دقيقة | أوروبا
إصابة مدافع أتليتكو مدريد بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
خبر في الجول – اجتماع للجنة الفنية في الزمالك لدراسة المرشحين الجدد لتدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
رابطة الدوري الإنجليزي: قرار الحكومة محبط.. سنعمل مع الأندية على عودة آمنة للجماهير ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك