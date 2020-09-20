نابولي يفتتح مغامرة الدوري بالفوز على بارما

فاز نابولي على مضيفه بارما بهدفين دون رد في ملعب إنيو تارديني، بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

دريس ميرتنز افتتح التسجيل في الدقيقة 64، قبل أن يضيف لورينزو إنسيني هدفا ثانيا في الدقيقة 77 بعد أن أصاب القائم قبلها بدقائق قليلة.

ليحصد نابولي أول 3 نقاط في مشوار المسابقة، ويظل رصيد بارما صفريا.

وخاض إنسيني مباراته رقم 350 بقميص نابولي في مختلف المسابقات، في المركز الخامس على لائحة أكثر اللاعبين تمثيلا للفريق التي يتصدرها زميله السابق ماريك هامسيك.

كما سجّل البلجيكي ميرتنز في افتتاح الدوري الإيطالي للموسم الثاني على التوالي.

وشهدت المباراة دخول النيجيري فيكتور أوسيمن بديلا في الشوط الثاني بعد انضمامه إلى الفريق هذا الصيف كأغلى صفقة في تاريخ النادي.

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