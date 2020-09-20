رومانو: ولفرهامبتون على وشك استقدام سيميدو من برشلونة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 13:59

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - برشلونة

بات نيلسون سيميدو على وشك مغادرة برشلونة متجها إلى الدوري الإنجليزي.

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن برشلونة تلقى عرضا من ولفرهامبتون الإنجليزي يوم أمس، ووافق عليه بالفعل.

ويتم الآن الاتفاق على البنود الشخصية بين ولفرهامبتون وسيميدو تمهيدا لإتمام الصفقة.

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رومانو أكد أن برشلونة سيبيع كلٍ من سيميدو إلى ولفرهامبتون، وأرتورو فيدال إلى إنتر ميلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

سيميدو (26 عاما) ظهير أيمن دولي برتغالي حضر إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بنفيكا 35 مليون يورو.

وخاض سيميدو إجمالا 124 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها هدفين اثنين، وصنع 11 هدفا.

ويمتلك سيميدو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، آخرها في أكتوبر 2019.

ويبحث ولفرهامبتون عن ظهير أيمن بعد أن باع لاعبه الأيرلندي مات دوهيرتي إلى توتنام هوتسبير.

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نيلسون سيميدو برشلونة ولفرهامبتون
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