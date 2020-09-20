رومانو: ولفرهامبتون على وشك استقدام سيميدو من برشلونة

بات نيلسون سيميدو على وشك مغادرة برشلونة متجها إلى الدوري الإنجليزي.

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن برشلونة تلقى عرضا من ولفرهامبتون الإنجليزي يوم أمس، ووافق عليه بالفعل.

ويتم الآن الاتفاق على البنود الشخصية بين ولفرهامبتون وسيميدو تمهيدا لإتمام الصفقة.

رومانو أكد أن برشلونة سيبيع كلٍ من سيميدو إلى ولفرهامبتون، وأرتورو فيدال إلى إنتر ميلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

Wolves are ‘one step away’ from signing Nelson Semedo. New bid submitted yesterday and Barcelona are now ready to accept. Work in progress also on personal terms to be agreed. On next hours Barça are gonna sell Semedo to #Wolves and Vidal to #Inter. Here we go soon! 🐺 #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020

سيميدو (26 عاما) ظهير أيمن دولي برتغالي حضر إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بنفيكا 35 مليون يورو.

وخاض سيميدو إجمالا 124 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها هدفين اثنين، وصنع 11 هدفا.

ويمتلك سيميدو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، آخرها في أكتوبر 2019.

ويبحث ولفرهامبتون عن ظهير أيمن بعد أن باع لاعبه الأيرلندي مات دوهيرتي إلى توتنام هوتسبير.

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