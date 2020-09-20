الشلهوب يعود من الاعتزال لمساعدة الهلال بعد إصابة 15 لاعبا بفيروس كورونا

وصل محمد الشلهوب لاعب الهلال السعودي المعتزل قبل أيام، إلى الدوحة صباح الأحد للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

استدعاء الشلهوب جاء بعد ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في صفوف الهلال إلى 15 لاعبا، حسب شبكة beIN sports.

الموهوب السعودي خضع لفحوصات فيروس كورونا يوم السبت وجاءت نتيجتها سلبية.

وكان الشلهوب قد أعلن الاعتزال قبل نحو 10 أيام.

وطالب نادي الهلال السعودي نظيره الاتحاد الآسيوي، بتأجيل مباراته أمام شهر خودرو الإيراني الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها أفراد الهلال، ظهور 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا من أعضاء البعثة السعودية في الدوحة.

وذكر الهلال إن الثلاثي: علي آل البليهي، ومتعب المفرج، وبافيتمبي جوميس أصيب بفيروس كورونا من صفوف اللاعبين، ليصل الإجمالي إلى 15 لاعبا.

كما أصيب 7 أشخاص من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في الهلال.

الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، دون أي هزيمة.

وتقام مباريات دور المجموعات للجانب الغربي من دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة بغياب الجمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان نادي الوحدة الإماراتي قد انسحب من البطولة بعد تفشي فيروس كورونا بين أفراده.

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