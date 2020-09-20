كادينا سير: عطل في طائرة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد.. وتأخر البعثة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 12:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد

ستصل بعثة ريال مدريد إلى مدينة سان سيباستيان متأخرة بسبب عطل في طائرة الفريق.

ريال مدريد يرتحل إلى مدينة سان سيباستيان الباسكية لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ظهور سيكون أول لحامل اللقب في المسابقة هذا الموسم.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل بعثة ريال مدريد واجهت مشاكل تقنية.

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وبالتالي سيضطر ريال مدريد إلى تغيير الطائرة وتغيير الوجهة إلى مدينة فيتوريا الباسكية.

هذا يعني أن بعثة ريال مدريد ستستقل الحافلة من مدينة فيتوريا إلى سان سيباستيان، وهي مسافة تُقدر بساعة وربع تقريبا.

وبالتالي تصل البعثة إلى فندق الإقامة في سان سيباستيان في الثالثة مساءً، 6 ساعات فقط قبل موعد المباراة في التاسعة مساءً.

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