كادينا سير: عطل في طائرة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد.. وتأخر البعثة

ستصل بعثة ريال مدريد إلى مدينة سان سيباستيان متأخرة بسبب عطل في طائرة الفريق.

ريال مدريد يرتحل إلى مدينة سان سيباستيان الباسكية لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ظهور سيكون أول لحامل اللقب في المسابقة هذا الموسم.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن الطائرة التي كان من المفترض أن تنقل بعثة ريال مدريد واجهت مشاكل تقنية.

وبالتالي سيضطر ريال مدريد إلى تغيير الطائرة وتغيير الوجهة إلى مدينة فيتوريا الباسكية.

Avería sístema hidráulico en el avión Del Real Madrid. Tienen que que cambiar de avión y variar ruta. Ahora van a Vitoria. Es decir, una hora y cuarto luego por carretera hasta el hotel. Hora aproximada de llegada al hotel: 15.00 horas. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) September 20, 2020

هذا يعني أن بعثة ريال مدريد ستستقل الحافلة من مدينة فيتوريا إلى سان سيباستيان، وهي مسافة تُقدر بساعة وربع تقريبا.

وبالتالي تصل البعثة إلى فندق الإقامة في سان سيباستيان في الثالثة مساءً، 6 ساعات فقط قبل موعد المباراة في التاسعة مساءً.

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