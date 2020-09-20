انتهت في إنجلترا - ساوثامبتون (2) (5) توتنام.. فوز عريض للسبيرز

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 12:46

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام

يحل توتنام هوتسبير ضيفا على ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق.90 جووول داني إينجز يسجل هدف ساوثامبتون الثاني من ركلة جزاء

ق.89 ركلة جزاء لـ ساوثامبتون بعد لمسة يد على مات دوهيرتي

ق.82 جوووول كين يسجل الخامس لـ توتنام بعد تسديدة لاميلا المرتدة من القائم

ق.73 جوووول سون يضيف الرابع

ق.64 جوووول ثاااالث لـ سون هيونج مين لـ توتنام

ق.47 جووول سون هيونج مين يضع توتنام في المقدمة

بداية المباراة

نهاية المباراة

ق.+45 جووول سون هيونج مين يتعادل لـ توتنام

ق.32 جووول لـ ساوثامبتون بواسطة داني إينجز

ق.25 موسى دجينيبو يطلق تسديدة قوية ترتد من قائم توتنام

ق.10 صاروخ من تشي آدامز لاعب ساوثامبتون لكن هوجو لوريس يتألق ويتصدى ببراعة

ق.5 إلغاء هدف توتنام بداعي التسلل

ق.3 جووول هاري كين يتقدّم لـ توتنام بالهدف الأول بتسديدة رائعة على الطائر

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

توتنام ساوثامبتون في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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