ديلي ستار: مورينيو يريد انتشال لينجارد من كابوس مانشستر يونايتد

خرج جيسي لينجارد من حسابات أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، مما يفتح الباب أمام رحيله عن نادي طفولته.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ذكرت أن توتنام هوتسبير مستعد لتقديم عرض بـ30 مليون جنيه إسترليني من أجل استقدام لينجارد.

وتأتي رغبة توتنام بطلب من مدربه جوزيه مورينيو الذي أشرف على تدريب اللاعب سابقا في مانشستر يونايتد.

توتنام يسعى لإنقاذ لينجارد من كابوس مانشستر يونايتد، ومورينيو يعتقد أنه قادر على إحياء مسيرة الجناح الإنجليزي.

وخرج لينجارد بالكامل من حسابات سولشاير، ولم يتواجد على مقاعد البدلاء حتى في أولى مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، الأمر الذي أشعره بغضب شديد.

وحاول لينجارد الحديث مع سولشاير –وفقا لـ ديلي ستار- ليفهم إن كان في خططه على المدى الطويل أم لا، لكنه قوبل بالتجاهل مما زاد الأمور سوءا.

اللاعب عيّن مدربا خاصا له خلال إجازته الصيفية في اليونان حتى يعود لفترة الإعداد في أفضل حالة بدنية ممكنة، لكنه يشعر الآن أنه مما فعل فلن ينجح في إثارة إعجاب سولشاير.

لينجارد (27 عاما) يلعب في مانشستر يونايتد منذ عمر الثامنة، وخرج معارا لـ ليستر سيتي، وبرمنجام سيتي، وبرايتون، ودربي كاونتي في بدايات مسيرته الاحترافية مع الشياطين الحمر.

وكان لينجارد عنصرا مهما في مانشستر يونايتد خلال فترة مورينيو، إذ شارك معه في 107 مباراة.

لكن لم يبدأ أساسيا إلا في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وظل على مقاعد البدلاء في نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، مباراة شهدت توديع الشياطين الحمر للمسابقة.

لينجارد الذي كان عنصرا أساسيا مع إنجلترا في كأس العالم 2018، ابتعد عن الأسود الثلاثة منذ يونيو 2019.

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