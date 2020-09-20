رسميا – لمجاورة صديقه المفضل.. جينكيز أوندر ينتقل إلى ليستر سيتي
الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 10:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن التعاقد مع التركي جينكيز أوندر قادما من روما الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
جينكيز أوندر
النادي : ليستر سيتي
وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" في وقتٍ سابق أن الإعارة ستكلِف ليستر سيتي 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى وجود بند في العقد بحتمية شراء اللاعب في نهاية الموسم مقابل 24 مليون يورو، ليصل إجمالي الصفقة إلى 27 مليون يورو.
#lcfc have agreed terms with A.S. Roma for the loan of Turkish international @CengizUnder until the end of the season, subject to Premier League and international clearance! 🦊📝#ÜnderTaken— Leicester City (@LCFC) September 20, 2020
وصرّح أوندر للموقع الرسمي لناديه الجديد: "لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ التدرب في ليستر، لطالما أردت اللعب في إنجلترا".
وواصل: "سأحاول مساعدة زملائي داخل وخارج الملعب، أنا قادر على التطور يوميا، أعتقد أنني سريع وقادر على خلق العديد من الفرص لزملائي".
وأتم: "أشعر بسعادة كبير لأن أعز أصدقائي يلعب في ليستر سيتي، سألعب مع تشاجلار سوينجو، ولطالما شاهدت مباريات ليستر سيتي بسببه".
أوندر (23 عاما) جناح أيمن تركي يلعب في روما منذ انتقاله إليه عام 2017 قادما من إسطنبول باشكشهير مقابل 14 مليون يورو.
وخاض أوندر 88 مباراة مع روما، سجّل خلالها 17 هدفا، وصنع 12.
ويمتلك أوندر 21 مباراة دولية مع منتخب تركيا، سجّل خلالها 6 أهداف.
ويعد أوندر الصفقة الثانية لـ ليستر سيتي هذا الصيف، بعد البلجيكي تيموثي كاستاني الذي انتقل من أتالانتا.
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