مواعيد مباريات الأحد 20-9-2020 والقنوات الناقلة – تشيلسي ضد ليفربول.. وريال مدريد ويوفنتوس

يوم أحد كروي عامر بالمباريات في انتظارنا. في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا ومصر.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد المباريات حول العالم بمختلف البطولات، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يلتقي الإنتاج الحربي مع الجونة الساعة الخامسة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي الثامنة مساء، يلتقي المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري عبر أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

ويبدأ اليوم في الواحدة ظهرا. ساوثامبتون يواجه توتنام في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سيورتس 2.

وفي الثالثة مساء، يلعب نيوكاسل يونايتد مع برايتون عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ثم ستكون قمة الجولة بين تشيلسي وليفربول في الخامسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 وبتعليق عصام الشوالي.

ويختتم ليستر سيتي اليوم بمواجهة بيرنلي الساعة الثامنة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ويسكا يبدأ اليوم في إسبانيا بمواجهة قادش الساعة الرابعة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

في السادسة والنصف مساء يلعب ريال بيتيس مع بلد الوليد عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ويلعب غرناطة مع ديبورتيفيو ألافيس الساعة السادسة والنصف مساء أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ثم يفتتح ريال مدريد مبارياته هذا الموسم بمواجهة ريال سوسيداد الساعة التاسعة مساء عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و3.

الدوري الإيطالي

بارما يواجه نابولي الساعة الـ 12:30 ظهرا عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وفي الثالثة مساء يلعب جنوى مع كروتوني عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ساسولو يواجه كالياري الساعة السادسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وأخيرا يلعب يوفنتوس مع سامبدوريا الساعة التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الفرنسي

في فرنسا وصلوا إلى الجولة الرابعة. باريس سان جيرمان يحل ضيفا على نيس في الواحدة ظهرا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ومساء يلعب أوليمبك مارسيليا مع ليل الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

دوري أبطال آسيا

الأهلي يلاقي الوحدة الساعة الخامسة. في نفس التوقيت يلعب شاهر خودرو مع الهلال عبر قناة بي إن سبورتس 7.

ويلعب استقلال طهران مع الشرطة العراقي الساعة الثامنة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 7، فيما يلعب شباب أهلي دبي مع باختاكور الساعة الثامنة مساء أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 8.

الدوري المغربي

وأخيرا، يلعب الرجاء منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية، ضد الدفاع الحسني الجديدي الساعة العاشرة والنصف مساء عبر قناة المغربية الرياضية في الدوري المغربي.

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