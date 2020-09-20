حوار - عبد الحفيظ: من المستحيل مقارنة الدوري ببطولة تُلعب في يوم واحد.. وفزت مع الأهلي بـ30 لقبا

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال بطولة الدوري المصري بعد حسم اللقب.

وفاز الأهلي بلقب الدوري الـ42 في تاريخه.

وحل عبد الحفيظ ضيفا على قناة الأهلي بعد مباراة فريقه ضد مصر للمقاصة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وتحدث عبد الحفيظ خلال المقابلة عن مستوى فريقه في الدوري والمنافسة مع باقي الأندية على كافة الأصعدة والكثير من الأمور الأخرى.

ويقدم لكم FilGoal.com كل ما قاله عبد الحفيظ خلال حواره المطول مع قناة الأهلي، وكل ما يلي جاء على لسانه:

"انطلاقة الأهلي في الدوري كانت قوية وحققنا 16 فوز متتالي وبالتأكيد الجمهور هو العامل الأهم في التتويج بلقب البطولة".

"تعلمنا من أخطاء الفريق خلال مواجهة صن داونز الموسم الماضي وتفادينا تكرار هذه الأخطاء في الموسم الحالي وحضرنا جيدا للمباراة ولذلك استطعنا تحقيق الفوز والتأهل لنصف نهائي إفريقيا".

"منذ بداية الدوي المصري سنة 1948 وحتى الآن لم يحقق أي فريق الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية ونحن نتوج باللقب الخامس على التوالي وفي النهاية يضعونا في مقارنات مع أندية آخرى".

"من المستحيل مقارنة بطولة كأس ببطولة الدوري، أو مقارنة بطولة إفريقيا ببطولة أخرى تُكسب في يوم واحد".

"بعد عودة نشاط كرة القدم عقب فترة طويلة من التوقف بسبب كورونا وكل أندية العالم تعاني بشكل شديد، لذلك أتوقع أن الكفة متساوية في نصف نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء".

"نبحث عن اللاعب صاحب الشخصية التي تناسب الأهلي، قد لا يكون هو الأفضل فينا ولكن الشخصية هي التي تصنع النجوم".

"فزت مع الأهلي بـ30 بطولة منهم 14 لقب وأنا لاعب، وحققت الدوري المصري 13 مرة وهذه أرقام لا يستطيع أي لاعب تحقيقها إلا إذا كان في الأهلي".

"أثناء عملي كمسؤول في الأهلي فزت بكل بطولات الدوري ولم أخسر الدوري ولا مرة، إما أفوز بالبطولة أو يتم إلغاء الدوري".

"فايلر مدرب مميز ورائع والنتائج التي حققها تتحدث عنه".

"يجب أن يكون الأهلي أقوى من الجميع، أقوى من اللاعب والجهاز الفني والإداريين والمنافسين".

"ليس مطلوب مني أن أرد على كل ما يقال عن اللاعبين لأن الكثير مما يكتب ويقال ليس صحيح، ويجب أن أصدق اللاعب إذا أخبرني بأي شيء".

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