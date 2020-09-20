كهربا: أتعلم من عبد الحفيظ يوميا وهو أكبر داعم لي

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي عن علاقته بـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

وقال كهربا في تصريحات لقناة الأهلي: "سيد عبد الحفيظ دائما معي ودائما يتحدث معي ويشجعني، وأشكره على كل شيء يقوم به ودعمه لي".

وأضاف "أتعلم من عبد الحفيظ يوميا أشياء جديدة، ويخطرني بنصائح. وأهم نصيحة قالها لي بأنني من سأستمر مع الفريق ولذلك يجب أن أكون في قمة تركيزي دائما".

كهربا أتبع "أنا اليوم أسعد إنسان في الدنيا بعد أن فزت بأول دوري في حياتي مع النادي الأهلي".

وواصل "كل يوم تحدث لي مشاكل وكلام كثير ضدي، لكن سيد عبد الحفيظ يجعلني ألقي كل شيء خلف ظهري، وأركز في الملعب فقط".

وأتم "سيد عبد الحفيظ يدعمني دائما لدرجة أنني كل يوم حين أذهب للنادي، أقول له (وحشتني يا كابتن سيد)".

الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 بشكل رسمي، وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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ممر شرفي من مصر للمقاصة لأبطال الدوري 👏🦅🥇#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/1NLA92sKqa — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 19, 2020

وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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