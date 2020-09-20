مروان: شعرت أنني سأسجل أمام الجونة.. ولن أوفي فايلر حقه مهما تحدثت عنه

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - وادي دجلة

استرجع مروان محسن مهاجم الأهلي كواليس الأيام القليلة التي تلت مواجهة الزمالك وسبقت هدفه في شباك الجونة.

مروان محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان مروان محسن قد تلقى انتقادات قوية بسبب لقطة "ترك الكرة" خلال مواجهة الزمالك، قبل أن ينتفض بهدفٍ قاتل بعد أيام قليلة في شباك الجونة، أمّن النقاط الثلاث للأهلي.

وقال مروان مساء السبت بعد التتويج بلقب الدوري رقم 42: "نهدي هذا اللقب لـ مؤمن زكريا".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "من الجيد أننا حسمنا الدوري مبكرا حتى نركز في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "بعد مباراة الزمالك جلست مع نفسي، بالطبع أنزعج أحيانا من الانتقادات الزائدة".

وواصل: "تركت كرة ليست كرتي، لكني حاولت إخراج نفسي سريعا من تلك الحالة بمساعدة زملائي وأهلي".

وأكمل: : "تدربت بقوة في الأيام التي تلت مباراة الزمالك، وكنت أشعر أنني سأدخل وأسجل هدفا أمام الجونة".

وأتم مشيدا بمدربه: "فايلر يتحدث معي طوال الوقت، لو تحدثت عنه حتى الغد لن أوفيه حقه، يخبرني ألا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي وأنه من يراني ويشاهد ما أقدّمه في الملعب".

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