قمصان: إدارة الأهلي تحمّلت الكثير من المغالطات والخوض في الأعراض
الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 00:14
كتب : FilGoal
أشاد سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي، بمجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد حسم لقب الدوري المصري رقم 42.
وقال قمصان: "أبارك لمجلس إدارة الأهلي الذي تحمّل الكثير من الكلام والمغالطات والخوض في الأعراض".
وتابع: "أتمنى من جمهور الأهلي التمسك أكثر بناديه ومجلس إدارته".
وواصل: "هناك الكثير من المتربصين بالأهلي وإدارته ومدربه ولاعبيه، أطالب الجمهور ألا ينساق هؤلاء".
وأضاف: "قضيت الكثير من السنوات كلاعب ومدرب داخل الأهلي، ولم أسمعهم مطلقا يذكرون اسم أي منافس، دائما الحديث يكون عن الأهلي فقط".
وأشاد قمصان بـ ريني فايلر المدير الفني للفريق: "فايلر يعمل دائما على خلق منافسة كبيرة بين اللاعبين".
وتابع: "حتى لو كان لاعبا غير موفق، فـ فايلر يحاول الحفاظ على لاعبيه ويحاول الحصول منه على أقصى شيء".
وأتم: "إن شاء الله نستطيع تحقيق لقب إفريقيا التاسع والعاشر وأكثر وأكثر".
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