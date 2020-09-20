قمصان: إدارة الأهلي تحمّلت الكثير من المغالطات والخوض في الأعراض

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 00:14

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

أشاد سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي، بمجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد حسم لقب الدوري المصري رقم 42.

وقال قمصان: "أبارك لمجلس إدارة الأهلي الذي تحمّل الكثير من الكلام والمغالطات والخوض في الأعراض".

وتابع: "أتمنى من جمهور الأهلي التمسك أكثر بناديه ومجلس إدارته".

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وواصل: "هناك الكثير من المتربصين بالأهلي وإدارته ومدربه ولاعبيه، أطالب الجمهور ألا ينساق هؤلاء".

وأضاف: "قضيت الكثير من السنوات كلاعب ومدرب داخل الأهلي، ولم أسمعهم مطلقا يذكرون اسم أي منافس، دائما الحديث يكون عن الأهلي فقط".

وأشاد قمصان بـ ريني فايلر المدير الفني للفريق: "فايلر يعمل دائما على خلق منافسة كبيرة بين اللاعبين".

وتابع: "حتى لو كان لاعبا غير موفق، فـ فايلر يحاول الحفاظ على لاعبيه ويحاول الحصول منه على أقصى شيء".

وأتم: "إن شاء الله نستطيع تحقيق لقب إفريقيا التاسع والعاشر وأكثر وأكثر".

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