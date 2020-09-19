تشكيل أرسنال – سيبايوس أساسي والنني احتياطي أمام وست هام

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 20:09

كتب : FilGoal

أوباميانج - النني - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن تشكيل الفريق لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل إبقاء المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، والدفع بالإسباني داني سيبايوس من البداية.

كما يشارك بوكايو ساكا على الجهة اليسرى بدلا من أينسلي ميتلاند نيلز.

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ويمتلك أرسنال 3 نقاط من انتصاره في الجولة الأولى على فولام.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: روب هولدينج – جابرييل – كييران تييرني

الوسط: هيكتور بيرين - جرانيت شاكا – داني سيبايوس – – بوكايو ساكا

الهجوم: ويليان - بيير إيمريج أوباميانج – أليكساندر لاكازيت

دكة البدلاء: مات ميسي – دافيد لويز – سياد كولاسيناتش – أينسلي ميتلاند نيلز – محمد النني – نيكولاس بيبي – إدي نكيتياه

تشكيل وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي

الدفاع: ريان فريدركس – عيسى ديوب – أنجيلو أوجبونا – آرون كريسويل

الوسط: ديكلان رايس – توماش سوشيك – بابلو فورنالس – جيرود بوين – أرتور ماسواكو

الهجوم: ميتشل أنطونيو

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