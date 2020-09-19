صراع الهبوط.. تعادل سلبي بين طنطا ونادي مصر في أول مباراة لـ رضا عبد العال

تعادل فريق طنطا ضد نادي مصر سلبيا ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، في أول تجربة للمدير الفني رضا عبد العال مع طنطا.

وتولى عبد العال تدريب طنطا قبل أيام خلفا لأيمن المزين الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة من أسوان.

التعادل رفع رصيد طنطا إلى النقطة 18 في المركز الأخير، بينما يحتل نادي مصر المركز الـ17 وقبل الأخير بـ20 نقطة.

ليقترب الثنائي أكثر من الهبوط ولا يزال يتبقى مباراة مؤجلة لنادي مصر.

ويلعب طنطا في المباراة المقبلة ضد الزمالك، بينما يلعب نادي مصر ضد الأهلي.

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