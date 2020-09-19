صراع الهبوط.. تعادل سلبي بين طنطا ونادي مصر في أول مباراة لـ رضا عبد العال

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

رضا عبد العال - طنطا

تعادل فريق طنطا ضد نادي مصر سلبيا ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، في أول تجربة للمدير الفني رضا عبد العال مع طنطا.

وتولى عبد العال تدريب طنطا قبل أيام خلفا لأيمن المزين الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة من أسوان.

التعادل رفع رصيد طنطا إلى النقطة 18 في المركز الأخير، بينما يحتل نادي مصر المركز الـ17 وقبل الأخير بـ20 نقطة.

أخبار متعلقة
ميتشو يكشف لـ في الجول سبب حضوره إلى مصر المتعة مستمرة في الدوري الإنجليزي.. ليدز يُبدع ويهزم فولام في مباراة الـ7 أهداف كرة يد – الزمالك يكشف عن قائمته النهائية للموسم الجديد

ليقترب الثنائي أكثر من الهبوط ولا يزال يتبقى مباراة مؤجلة لنادي مصر.

ويلعب طنطا في المباراة المقبلة ضد الزمالك، بينما يلعب نادي مصر ضد الأهلي.

اقرأ أيضا:

ما قد لا تعرفه عن محمد الشناوي

جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك

طنطا نادي مصر الدوري المصري رضا عبد العال
نرشح لكم
أخر الأخبار
بارتوميو: عدد توقيعات سحب الثقة مفاجئ.. ولا نرغب في الاستقالة 3 دقيقة | أوروبا
صراع الهبوط.. تعادل سلبي بين طنطا ونادي مصر في أول مباراة لـ رضا عبد العال 11 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد المقاصة 34 دقيقة | الدوري المصري
ميتشو يكشف لـ في الجول سبب حضوره إلى مصر 35 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – انتهى عصر الجولف في ريال مدريد.. بيل يعود لـ توتنام 49 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي - بادجي يقود الهجوم.. وياسر إبراهيم أساسي أمام المقاصة 56 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – "اليوم ينضم لـ توتنام".. سبيرز يعلن استقدام ريجيلون من ريال مدريد بطريقة مثيرة 59 دقيقة | ميركاتو
تشكيل مصر للمقاصة - محمد إبراهيم وميدو جابر يقودان الهجوم أمام الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك