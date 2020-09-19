تشكيل الأهلي - بادجي يقود الهجوم.. وياسر إبراهيم أساسي أمام المقاصة

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 18:56

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أحمد الشيخ - الأهلي - الإسماعيلي

يقود أليو بادجي هجوم الأهلي أمام مصر للمقاصة، فيما يتواجد مروان محسن على دكة البدلاء.

أعلن ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة بعد قليل.

تشكيل الأهلي شهد تواجد أليو بادجي في خط الهجوم، فيما يبدأ ياسر إبراهيم كأساسي في خط الدفاع.

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ويتواجد جيرالدو بجانب محمد مجدي "أفشة"، وجونيور أجايي تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية.

أمامهما: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا.

الهجوم: أليو بادجي.

على الجهة الأخرى، يتواجد رامي ربيعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد البدلاء.

وعاد حسين الشحات لدكة البدلاء بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمود وحيد.

الوسط: أحمد الشيخ - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج.

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - مروان محسن.

للتعرف على تشكيل مصر للمقاصة من هنا

ويلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

كان الأهلي قد حسم التتويج بلقب الدوري الـ42 رسميا بخسارة الزمالك أمس الجمعة أمام أسوان.

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الدوري الـ42 الأهلي مصر للمقاصة
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