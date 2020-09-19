رسميا – "اليوم ينضم لـ توتنام".. سبيرز يعلن استقدام ريجيلون من ريال مدريد بطريقة مثيرة

أعلن نادي توتنام هوتسبير عن ضم سيرخيو ريجيلون قادما من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

الحساب الرسمي لـ توتنام على تويتر علّق على تغريدة لـ ريجيلون من فبراير 2013، يقول فيها الظهير الإسباني: "غدا أنضم لـ توتنام".. ليرد عليه حساب توتنام بكلمة "اليوم" باللغة الإسبانية.

قبل أن يعلن عن الصفقة بشكل مباشر بعد دقائق ويكشف عن ارتداء ريجيلون القميص رقم 3 مع فريقه الجديد توتنام الذي وقّع على عقد يربطه به حتى عام 2025.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid! ⁰⁰#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/DSGApt7KE4 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

ريجيلون (23 عاما) بدأ مسيرته في ناشئي ريال مدريد عام 2005، ولعب معارا لـ لورجرونييس بين 2015 و2017.

في موسم 2018\2019 تم تصعيد ريجيلون للفريق الأول في ريال مدريد، وخاض معه 22 مباراة، وكان خيارا أساسيا للمدرب سانتياجو سولاري على حساب المخضرم مارسيلو.

مع عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد، خرج ريجيلون معارا إلى إشبيلية في الموسم الماضي.

ومع زعيم الأندلس، شارك ريجيلون في 38 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 5، وساهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بجانب التتويج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخ النادي.

ويمتلك ريجيلون مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا، خاضها قبل أسبوعين في مواجهة أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبية.

وتعد تلك الصفقة هي الخامسة لـ توتنام في السوق الصيفية، بعد جو هارت، وبيير إيميل هويبرج، ومات دوهيرتي، واستقدام جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي من ريال بيتيس بعد استعارته الموسم الماضي.

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