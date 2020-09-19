تشكيل مصر للمقاصة - محمد إبراهيم وميدو جابر يقودان الهجوم أمام الأهلي
السبت، 19 سبتمبر 2020 - 18:53
كتب : أحمد الخولي
دفع إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة بالثنائي ميدو جابر ومحمد إبراهيم أساسيان في تشكيل فريقه ضد الأهلي.
محمد إبراهيم
النادي : مصر للمقاصة
ويلعب المقاصة ضد الأهلي في الجولة الـ28 من الدوري المصري في استاد القاهرة.
وجاء تشكيل المقاصة كاملا كالآتي:
المرمى: محمود حمدي.
الدفاع: عصام صبحي – محمد دبش – مودي – أحمد محسن.
الوسط: صلاح ريكو – خالد أوتشو.
الوسط المهاجم: فوافي – محمد إبراهيم – ميدو جابر.
الهجوم: عمرو مرعي.
وفاز الأهلي بلقب الدوري قبل النهاية بـ6 جولات ويملك 72 نقطة، ويأتي المقاصة في المركز السابع بـ36 نقطة.
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