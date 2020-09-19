تشكيل مصر للمقاصة - محمد إبراهيم وميدو جابر يقودان الهجوم أمام الأهلي

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 18:53

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة - ميدو جابر - رامي ربيعة

دفع إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة بالثنائي ميدو جابر ومحمد إبراهيم أساسيان في تشكيل فريقه ضد الأهلي.

ويلعب المقاصة ضد الأهلي في الجولة الـ28 من الدوري المصري في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل المقاصة كاملا كالآتي:

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المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: عصام صبحي – محمد دبش – مودي – أحمد محسن.

الوسط: صلاح ريكو – خالد أوتشو.

الوسط المهاجم: فوافي – محمد إبراهيم – ميدو جابر.

الهجوم: عمرو مرعي.

وفاز الأهلي بلقب الدوري قبل النهاية بـ6 جولات ويملك 72 نقطة، ويأتي المقاصة في المركز السابع بـ36 نقطة.

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الأهلي المقاصة الدوري المصري محمد إبراهيم ميدو جابر
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