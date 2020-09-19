كرة يد – الزمالك يكشف عن قائمته النهائية للموسم الجديد

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 17:34

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

أعلن الجهاز الفني لفريق اليد بالزمالك قائمتة التى تم تسجيلها بالاتحاد المصري للموسم الجديد.

قائمة الزمالك شهدت الاستغناء عن كريم أيمن الذي تم الاستغناء عنه.

في المقابل، يتواجد أحمد الأحمر أسطورة الفريق على رأس القائمة، بجانب يحيى الدرع جدد عقده مؤخرا.

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وضمت القائمة اسم مصطفى "دونجل" رغم شائعات الاستغناء عنه، بجانب الثلاثي محمود علاء "لوكا"، ومحمود خليل "فلفل"، وأكرم يسري الذي جدد تعاقده.

وجاءت قائمة الزمالك للموسم الجديد كالتالي:

1-أحمد الأحمر – ظهير وجناح أيمن.

2-محمد رمضان "هتلر" – الدائرة.

3-علي هشام - ظهير أيسر

4-محمد علي – حارس مرمى.

5-هشام السبكي – حارس مرمى.

6-محمد علاء "لوكا" – صانع ألعاب.

7-محمود خليل "فلفل" – حارس مرمى.

8-أكرم يسري – جناح أيمن.

9-وسام سامي – الدائرة.

10-يحيى الدرع – ظهير أيسر.

11-أحمد مؤمن – جناح أيسر.

12-مصطفى خليل – ظهير أيسر.

13-أحمد حسام – ظهير أيمن.

14-عمر الوكيل "بكار" – جناح أيسر.

16-حالد وليد – الدائرة.

17-مصطفى بشير – ظهير أيمن.

18-مصطفى صادق "دونجل" – صانع ألعاب.

وينطلق الموسم الجديد من دوري كرة اليد يوم 27 سبتمبر الجاري، فيما يٌستكمل الموسم الماضي من المسابقة في أول فترة توقف.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب دوري الموسم الماضي ويكفيه فوز وتعادل في آخر جولتين لضمان اللقب رسميا.

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