فايلر: لدي عقد ممتد مع الأهلي للصيف المقبل وسأقيم الأوضاع بنهاية الموسم

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 17:15

كتب : FilGoal

ريني فايلر

أثنى ريني فايلر المدير الفني للأهلي على لاعبي فريقه بعد التتويج رسميا بلقب الدوري المصري للمرة رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتوج الأهلي رسميا بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات بعد خسارة الزمالك أمام أسوان.

وقال فايلر في تصريحات لصحفية بليك السويسرية: "اللاعبون تطوروا بشكل رائع واستحقوا مكافأة التتويج بلقب الدوري في النهاية".

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وأضاف "لدي عقد ممتد مع الأهلي حتى الصيف المقبل".

وأتم تصريحاته "وبعدها سأقيم الأوضاع بنهاية الموسم".

لقب الدوري المصري يعد الثاني للمدرب السويسري فايلر مع الأهلي بعدما فاز ببطولة السوبر المصري عام 2019.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة بعد قليل في الجولة الـ28 للدوري المصري.

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