قائمة ريال مدريد – غياب هازاراد وأسينسيو.. وتواجد أوديجارد ومايورال أمام سويسيداد

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يغيب إدين هازارد عن قائمة ريال مدريد للمباراة الأولى في الموسم أمام ريال سوسيداد، وكذلك ماركو أسينسيو وفرانشيسكو إيسكو للإصابة.

أعلن زين الدين زيدان عن قائمة ريال مدريد للمباراة الأولى هذا الموسم أمام ريال سوسيداد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد شهدت تواجد مارتين أوديجارد، وبورخا مايورال، والحارس أندري لونين العائدون من الإعارات.

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ويتواجد لوكا يوفيتش المهاجم الصربي أيضا بجانب الصاعد سيرخيو أريباس، فيما يغيب لوكاس فاسكيز ودييجو ميليتاو.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي.

الدفاع: داني كاربخال – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – ألفارو أودريوزولا – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – مارتين أوديجارد – مارفين أولوالي – سيرخيو أريباس.

الهجوم: كريم بنزيمة – بورخا مايورال – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

ويلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكانت مباراة ريال مدريد في الجولة الأولى من المسابقة قد تأجلت لحصول الفريق الملكي على فترة راحة أكبر بين الموسمين بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي في الأدوار النهائية.

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