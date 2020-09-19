بيرلو: من الصعب أن يكون سواريز مهاجم يوفنتوس

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

أقر أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس صعوبة التعاقد مع لويس سواريز مهاجم برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

لويس سواريز

النادي : برشلونة

يوفنتوس

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة سامبدوريا في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي: "سيمر وقت طويل من أجل أن يحصل سواريز على جواز سفره، لذلك من الصعب أن يكون مهاجم يوفنتوس".

المهاجم البالغ 33 عاما كان قد وصل لمدينة بيروجيا الإيطالية يوم الخميس الماضي للخضوع لاختبار اللغة الإيطالية واجتازه بنجاح من أجل الحصول على جواز سفر إيطالي يمكنه من اللعب بقميص البيانكونيري.

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ورغم ذلك شبكة "سكاي" الإيطالية كشفت في وقت سابق أن البوسني إدين دجيكو أقرب من سواريز للانضمام لصفوف يوفنتوس.

سواريز قال في وقت سابق في تصريح مقتضب للغاية على سؤال صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أثناء مغادرته إيطاليا حول انضمامه ليوفنتوس "نعم من الممكن أن يتم الانتقال".

سواريز ربطته التقارير الإسبانية بإمكانية الانضمام لصفوف أتليتكو مدريد.

لكن يظل السؤال لماذا خضع سواريز لهذا الاختبار؟

مهاجم أوروجواي كان في طريقه ليوفنتوس الذي أكمل عدد اللاعبين الأجانب لديه في قائمته لذا كان يتعين على سواريز أن يُعامل معاملة اللاعب الإيطالي.

وتملك زوجة سواريز الجنسية الإيطالية وهو ما يتيح له فرصة الحصول على جواز سفر إيطالي بشرط إتقان اللغة الإيطالية.

وتنص اللوائح الإيطالية على أن لكل فريق حق ضم 12 لاعبا أجنبيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

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