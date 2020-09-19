خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة

استقر مسؤولو نادي الزمالك على اسم السويسري كريستيان جروس كخيار رئيسي لقيادة الفارس الأبيض، وذلك بعد موافقة المدرب بشكل مبدئي، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن جروس أعطى موافقة مبدئية لمسؤولي الزمالك على فكرة قيادته للفريق.

الزمالك أرسل عرضا لـ جروس لمدة شهرين قابل للتمديد، مع جدولة مستحقاته المتأخرة لدى النادي، والأمر الآن أصبح في يد المدرب السويسري، وفقا لما علمه FilGoal.com.

بعد التعرف على تفاصيل العقد وإجراءات جدولة المستحقات، من المنتظر أن يُعطي جروس كلمته النهائية لمسؤولي الزمالك خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

إذا وافق جروس على عرض الزمالك، قد يقود الفارس الأبيض في لقاء طنطا يوم الثلاثاء المقبل في الدوري، حسبما علم FilGoal.com.

لكن ماذا إذا لم يوافق جروس؟

مسؤولو الزمالك جهزوا بالفعل خطة بديلة في حالة رفض جروس لعرضهم، خطة قد تشهد خطوات أكبر في مفاوضات كانت مع أسماء مثل جوزفالدو فيريرا وجيمي باتشيكو وغيرهما، وقد تشهد ظهور أسماء جديدة في قائمة المرشحين لقيادة الفريق، وفقا لما علمه FilGoal.com.

ويحاول مسؤولو الزمالك حسم ملف المدرب في أسرع وقت ممكن لإتاحة الوقت أمامه بشكل أطول قبل المواجهة المنتظرة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جروس صاحب الـ 66 عاما سبق وقد أعلن اعتزاله التدريب في مايو من العام الحالي.

السويسري له تجربة ناجحة ومثيرة مع الزمالك في الفترة ما بين 2018 و2019.

الزمالك توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة جروس.

ورفع جروس اللقب الإفريقي الغالي قبل أن يعود من جديد لأهلي جدة في تجربة ثالثة لم يُكتب لها النجاح هذه المرة.

وبدأ جروس مشواره التدريبي عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية وهم ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبكل تأكيد بازل.

خارج سويسرا، خاض جروس تجربة مع توتنام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها.

ورفع جروس لقب الدوري السويسري 6 مرات من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر.

كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.

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