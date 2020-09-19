لاعب أسوان الواقف على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني.. فقمت برد الإهانة

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 10:44

كتب : أحمد شاكر

محمد جابر

لم يحضر محمد جابر لاعب أسوان للقطة الوقوف على الكرة خلال فوز فريقه على الزمالك في الدوري، بل جاءت لـ "رد الإهانة" على حد تعبيره.

وقال جابر لـ FilGoal.com: "التحمت مع إمام عاشور، وبعدها وجدت محمود علاء ومصطفى محمد، وعاشور نفسه، يسبوني بأبشع الألفاظ".

وأضاف "محمود علاء وإمام عاشور ومصطفى محمد لاعبون دوليون لا يصح أن يخرج منهم هذا الكلام".

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وأردف "لذا قررت رد الإهانة، فكانت حركة الوقوف على الكرة".

حركة الوقوف على الكرة، كررها رمضان صبحي مرتين ضد الزمالك إبان لعبه للأهلي، وتسببت في مشادات كبرى في المناسبتين.

صاحب الـ 26 عاما أضاف: "كنا يجب أن نفوز في ظل الظروف التي يمر بها الزمالك، وانتعاشتنا في الفترة الماضية، الأمر كان مفاجئ لنا. لا نريد أن ننسى مجهود مدرب الفريق السابق مجدي عبد العاطي. المدرب الحالي أحمد كشري جاء ووجد قماشة محترمة وأضاف لنا كذلك. لديهما نفس الطريقة، التأمين الدفاعي واللعب على غلطات الخصم".

وأكمل "أصعب ما في المباراة كان كثرة تغييرات الزمالك، من يشارك أفضل ممن يخرج".

وأتم "بالنسبة للبقاء في الدوري، فمازال الأمل في الملعب".

وكتب أسوان أول انتصار في تاريخه على حساب الزمالك بعدما فشل في تحقيق ذلك في 19 مناسبة سابقة.

الفوز أوصل كتيبة أحمد كشري للنقطة 34 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 55 في المركز الثاني.

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