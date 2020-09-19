روبرتسون: يشككون في قوة ليفربول كل موسم

يرى أندرو روبرتسون لاعب ليفربول التشكيك من قدرة فريقه على المنافسة على الألقاب ليس بأمر جديد، حدث في الأعوام السابق ورد النادي الإنجليزي كان في الملعب وفقا لظهيره الاسكتلندي.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال روبرتسون في حواره مع صحيفة جارديان الإنجليزية:"كل موسم يشككون في قدرتنا. حين خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا الكل قال: هل سيستمرون؟ في الموسم التالي فزنا بدوري لأبطال وخسرنا الدوري في آخر مباراة".

وأضاف "قال الناس إن لم نهزم مانشستر سيتي (في الموسم قبل الماضي) لن نغلبهم أبدا، بسبب قوتنا. في الموسم التالي أثبتنا أنفسنا".

واستمر روبرتسون "مرة أخرى يشككون في قدرتنا، أشخاص يدعمون أندية مختلفة، وهذا جزء من متعة التحدي. لن نغير طريقة تفكيرنا أو أسلوبنا. لقد نجحنا في المواسم الثلاثة الماضي، فلماذا نغير؟".

وأتم "لدينا قائمة قادرة على المنافسة في كل البطولات. هكذا نعتقد. قائمة شابة تتحسن باستمرار".

واستهل ليفربول حملة دفاعه عن لقب الدوري بالفوز على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 ويستعد الفريق لمواجهة قوية ضد مضيفه تشيلسي يوم الأحد.

وتوج ليفربول بالدوري ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في آخر عام ونصف.

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