اتحاد الكرة: تحسبا لأي ظرف سنسلم الدرع لـ الأهلي في نهاية الدوري

أعلن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة موعد تسليم درع الدوري للأهلي الذي حسم اللقب مستفيدا من خسارة الزمالك أمام أسوان 0-1 مساء الجمعة في الجولة 28.

صرح جمال محمد علي عبر قناة أون تايم سبورتس "اتفق أعضاء اللجنة الخماسية في اجتماع عبر تطبيق واتس آب بأن البطولة تنتهي بنهاية الدوري".

وأضاف "بالتالي تسليم الدرع سيكون في آخر مباراة، تحسبا لأي ظرف ما قد تمنع استكمال الدوري ولو بنسبة 1 في المليون، إذن كيف نسلم الدرع؟".

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة "ما تردد حول تسليم الدرع بعد حسم اللقب، مستحيل".

وأشار "من الممكن إقامة احتفالية في المباراة الأخيرة".

واستدرك في ختام تصريحاته "أما بشأن الممرات الشرفية فالقرار متروك للأندية، فهي خطوة لا تحتاج لتحرك رسمي من اتحاد الكرة".

جمال محمد علي يكشف موعد تسليم درع الدوري للأهلي.. وعمل الأندية ممر شرفي له#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/BPgKLHXzhf — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 18, 2020

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