مواعيد مباريات السبت 19 سبتمبر 2020.. الأهلي ضد المقاصة ويونايتد يبدأ سباق الدوري

يلعب الأهلي يوم السبت ضد ضيفه مصر للمقاصة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة التي تنطلق الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة كريستال بالاس الساعة 6:30 مساء وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.

وتنقل القناة ذاتها في التاسعة مساء مباراة أرسنال ضد ضيفه وست هام يونايتد.

وفي الواحدة والنصف ظهرا يلعب إيفرتون ضد وست بروميتش ألبيون الغائب عنه أحمد حجازي بسبب الإصابة.

طالع مواعيد كافة مباريات السبت بالضغط هنا

اقرأ أيضا

الزمالك يستقر على مدربه الجديد

فايلر.. ضحية الظروف والمثالية