مواعيد مباريات السبت 19 سبتمبر 2020.. الأهلي ضد المقاصة ويونايتد يبدأ سباق الدوري

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 10:10

كتب : FilGoal

مران الأهلي

يلعب الأهلي يوم السبت ضد ضيفه مصر للمقاصة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة التي تنطلق الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة كريستال بالاس الساعة 6:30 مساء وتنقل قناة beIN Sports 1 المباراة.

وتنقل القناة ذاتها في التاسعة مساء مباراة أرسنال ضد ضيفه وست هام يونايتد.

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وفي الواحدة والنصف ظهرا يلعب إيفرتون ضد وست بروميتش ألبيون الغائب عنه أحمد حجازي بسبب الإصابة.

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