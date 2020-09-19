جوارديولا: أجويرو قد يعود بعد شهرين

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 12:55

كتب : FilGoal

أجويرو

لا يزال سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي يتعافى من إصابة في الركبة تعرض لها في يونيو الماضي وقد يمتد غيابه إلى نوفمبر المقبل.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي في تصريحات صحفية:"كنا نعرف أن الإصابة قوية".

وواصل "يقوم بما عليه، ربما خلال شهر أو شهرين سيكون جاهزا".

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واستمر "عليه العودة للملعب واستعادة لياقته البدنية".

ويستعد سيتي لمباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز حين يحل ضيفا على ولفرهامبتون يوم الإثنين.

وبعد 3 أيام يلعب ضد ضيفه بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحمل سيتي لقب كأس الرابطة بعد فوزه على أستون فيلا في نهائي الموسم الماضي.

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