جوارديولا: أجويرو قد يعود بعد شهرين

لا يزال سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي يتعافى من إصابة في الركبة تعرض لها في يونيو الماضي وقد يمتد غيابه إلى نوفمبر المقبل.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي في تصريحات صحفية:"كنا نعرف أن الإصابة قوية".

وواصل "يقوم بما عليه، ربما خلال شهر أو شهرين سيكون جاهزا".

واستمر "عليه العودة للملعب واستعادة لياقته البدنية".

ويستعد سيتي لمباراته الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز حين يحل ضيفا على ولفرهامبتون يوم الإثنين.

وبعد 3 أيام يلعب ضد ضيفه بورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحمل سيتي لقب كأس الرابطة بعد فوزه على أستون فيلا في نهائي الموسم الماضي.

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