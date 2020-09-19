ليون: أرسنال يبدو غير قادر على ثمن حسام عوار

شدد جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي أن فريق أرسنال لم يقدم عرضا للحصول على لاعب الوسط حسام عوار.

حسام عوار النادي : أولمبيك ليون أرسنال

وقال أولاس في حواره مع الصحفي كريس ويتلي:"لا أعتقد (أن اللاعب سينتقل إلى أرسنال)، لم نتلق عرضا".

وواصل "يبدو أرسنال لا يريد (دفع الثمن المحدد للاستغناء عن اللاعب)، أو غير قادر على ثمن حسام، أفضل لاعب في فريقنا".

وزعمت تقارير أن ليون حدد 44 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعبه البالغ عمره 22 عاما.

وقدم عوار، الجزائري الأصل، مستوى طيبا في الموسم الماضي وبلغ مع ليون نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب عوار، المولود في ليون، في منتخب شباب فرنسا.

وكتبت تقارير أن أندية ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي مهتمة بالتعاقد مع عوار.

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