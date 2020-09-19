أرقام في الجول - كيف عانى هجوم الزمالك في غياب عناصره الأساسية

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 11:47

كتب : FilGoal

حسام أشرف - إبراهيم القاضي - الزمالك - أسوان

لم يكن أمام طارق يحيى المدرب المؤقت للزمالك حلا إلا الدفع بعناصره الشابة لتعويض قائمة طويلة من الغيابات أبرزها في الشق الهجومي للفريق والذي عانى أمام أسوان يوم الجمعة.

في غياب أشرف بنشرقي المصاب ومحمد أوناجم الموقوف زاد الطين بلة بتعرض أحمد سيد "زيزو" للإصابة قبل دقائق من انطلاق المباراة التي اقتنصها رجال أحمد عبد المنعم "كشري" بهدف في ملعب القاهرة.

اختار يحيى الدفع بأسامة فيصل وحسام أشرف ومصطفى فتحي خلف المهاجم الأول للفريق، مصطفى محمد.

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لكن الزمالك كان يلعب بلا جناحين تقريبا، على الأقل في الصعيد الهجومي، بسبب ضعف إنتاج الثنائي الشاب الواعد أسامة فيصل وحسام أشرف.

شغل فيصل مركز الجناح الأيمن لأول مرة، بعدما شارك من قبل في مركز المهاجم، بينما لعب أشرف في مركز الجناح الأيسر.

لم يكن للثنائي أي إضافة هجومية في المباراة، فكلاهما لم يسدد على المرمى ولا مرة، وأرسل تمريرة عرضية وحيدة كانت لأشرف في الدقيقة 12 من الجهة اليمنى، ولم يحاول المراوغة ولو لمرة وحيدة.

إضافة إلى أن معظم التمريرات الصحيحة كانت للخلف.

*تمريرات حسام أشرف - 5 صحيحة من إجمالي 12

*تمريرات أسامة فيصل - 14 صحيحة من إجمالي 17

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