رسميا – الصفقة الرابعة.. أستون فيلا يدعم هجومه بـ برتراند تراوري

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 10:31

كتب : FilGoal

برتراند تراوري - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم البوركينابي برتراند تراوري من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي.

ولم يعلن الفيلايز عن قيمة الصفقة، إلا أن التقرير تشير إلى أن الصفقة كلفت 20 مليون يورو.

اللاعب البالغ 25 عاما وقع على عقود انضمامه لـ 4 سنوات.

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ويعرف تراوري، جون تيري المدرب المساعد لدين سميث جيدا إذ سبق له أن تزاملا سويا في تشيلسي الإنجليزي.

المهاجم البوركينابي يستطيع أيضا شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر في الفريق، وسبق له أن ظهر بقميص البلوز في 16 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

ولعب برتراند لأندية فيتيسيه آرنهم وأياكس الهولندي أيضا قبل أن يحط الرحال في صفوف منذ موسم 2017-18.

وخاض البوركينابي 32 مباراة الموسم المنصرم مع ليون وسجل 4 أهداف في جميع المسابقات.

وسينافس برتراند في خط هجوم الفيلانز كلا من أولى واتكنيس والتنزاني مابوانا ساماتا لحين تعافي البرازيلي ويسلي من إصابة الرباط الصليبي.

وأصبح تراوري رابع صفقات الفيلانز في سوق الانتقالات الصيفية بعد كل ماتي كاش من نوتنجام فورست وأولي واتكينس من برينتفورد والحارس إيميليانو مارتينيز من أرسنال.

أستون فيلا في إنجلترا الدوري الإنجليزي برتراند تراوري
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