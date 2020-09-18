مرتضى: مفاضلة بين فيريرا وجروس لتدريب الزمالك.. والإعلان السبت

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انحصار المفاضلة بين اسمين لتدريب الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "المرشحون لتدريب الزمالك انحصرا في اسمين اليوم. جوزوالدو فيريرا وكريستيان جروس".

وأضاف "الإعلان عن المدير الفني الجديد سيكون غد السبت، والمدرب سيتواجد في مصر باليوم التالي. أغلقنا الصفحة والتركيز في المرحلة المقبلة".

كان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بانحصار المفاضلة في تدريب الزمالك بين جروس وفيريرا. (طالع التفاصيل)

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن الخسارة أمام أسوان، فقال "تسأل عن سبب الهزيمة؟ اللجنة الخماسية. عمرو الجنايني ومن معه. توالي المباريات الذي تسبب في إصابات لـ عبد الشافي وزيزو وساسي وأوناجم وحازم إمام وغيرهم. الجمهور لن يصمت على ما الدمار المتعمد الذي يحدث".

وواصل "أطالب وزير الرياضة بالتدخل وإنقاذ الموقف. لا يمكن السكوت على ما يحدث وإلا سنصل إلى المغرب بتلك الطريقة على سيارة إسعاف نحن والأهلي".

رئيس الزمالك أكمل "الاتحاد المغربي أوقف الدوري هناك بالفعل من أجل الرجاء والوداد، وأنا هنا مطحون مباريات يوميا".

وأتبع "أسباب الخسارة أمام أسوان، أولا اللجنة الخماسية وتوالي المباريات الذي أدى لغياب 11 لاعبا أساسيا. ثانيا هروب المدرب وثالثا الحكم وقراراته الغريبة".

مرتضى أتم "التشكيل كان خاطئ اليوم من المدرب المؤقت (طارق يحيى) رئيس قطاع الناشئين الذي أمامه 24 ساعة فقط ويوجد فيه مجاملة. كان يريد القول بأنني رئيس قطاع الناشئين وهؤلاء أولادي. لأول مرة أتحدث بتلك الطريقة على مدرب لأنه سيرحل في كل الأحوال".

وخسر الزمالك أمام أسوان بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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