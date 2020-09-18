بداية حملة الدفاع عن اللقب.. كوكا يصنع في انتصار أولمبياكوس على أستيراس

فاز أولمبياكوس على ضيفه أستيراس تريبوليس بثلاثة أهداف دون رد في ملعب كارايسكاكي، بالجولة الثانية من الدوري اليوناني.

أهداف حامل اللقب تأخرت حتى الدقيقة 60 عندما سجّل كونستانتينوس فورتونيس الهدف الأول.

قبل أن يضيف جيورجوس ماسوراس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64، و89.

وشارك المصري أحمد حسن كوكا كبديل في الشوط الثاني بالدقيقة 67 بدلا من المغربي يوسف العربي، ونجح في صناعة الهدف الثالث الذي سجّله ماسوراس.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ أولمبياكوس في الدوري اليوناني هذا الموسم، بعد أيام من حسمه لقب كأس الموسم الماضي وحصده الثنائية المحلية.

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