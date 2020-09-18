قائمة أوروجوي – حضور سواريز ومدافع برشلونة.. واستبعاد كافاني

أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن قائمة من 26 لاعبا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

أوروجواي تستقبل تشيلي في مونتيفيديو يوم 8 أكتوبر المقبل، قبل أن تحل ضيفة على الإكوادور في كيتو يوم 13 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة استدعاء عدة أسماء كبيرة، مثل لويس سواريز مهاجم برشلونة، ودييجو جودين مدافع إنتر ميلان، وفيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، ورونالد أراوخو مدافع برشلونة، ولوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال، ورودريجو بينتانكور لاعب وسط يوفنتوس.

فيما غاب المخضرم إدينسون كافاني غير المرتبط بأي نادٍ، إذ لم يخض مباريات تنافسية منذ مارس الماضي.

قائمة أوروجواي:

حراسة المرمى: رودريجو مونيوز (سيرّو بورتيرو الباراجوياني) – مارتين سيلفا (ليبرتاد الباراجوياني) – مارتين كامبانيا

الدفاع: دييجو جودين (إنتر ميلان الإيطالي) – سيباستيان كواتيس (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – خوسيه ماريا خيمينيز (أتليتكو مدريد الإسباني) – رونالد أراوخو (برشلونة الإسباني) – مارتين كاسيريس (فيورنتينا الإيطالي) – داميان سواريز (خيتافي الإسباني) – مارسيلو ساراتشي (جالاتاسراي التركي) – ماتياس فينيا (بالميراس البرازيلي) – دييجو لاكسالت (ميلان الإيطالي)

الوسط: ماورو أرامباري (خيتافي الإسباني) – لوكاس توريرا (أرسنال الإنجليزي) – فيدي فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) – رودريجو بينتانكور (يوفنتوس الإيطالي) – نايتان نانديز (كالياري الإيطالي) – نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني) – بريان رودريجيز (لوس أنجلوس الأمريكي)

الهجوم: دييجو روسي (لوس أنجلوس الأمريكي) – جورجيان دي أراسكيتا (فلامنجو البرازيلي) – جوناثان رودريجيز (كروز آزول المكسيكي) – لويس سواريز (برشلونة الإسباني) – ماكسي جوميز (فالنسيا الإسباني) – كريستيان ستواني (جيرونا الإسباني) – داروين نونييز (بنفيكا البرتغالي)

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