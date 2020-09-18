تشكيل بايرن – ظهور أول لـ ساني أمام شالكه

أعلن هانزي فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة شالكه في افتتاح الدوري الألماني 2020\2021.

وشهد التشكيل الدفع بالصفقة الجديدة لوروا ساني منذ البداية، كما يلعب لوكاس هيرنانديز كظهير أيسر على حساب ألفونسو ديفيز.

ويظهر أليكساندر نوبل الحارس الجديد على مقاعد البدلاء أمام شالكه فريقه السابق.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب الثلاثية من الموسم السابق بعد أن توج بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنجامين بافارد – نيكلاس زوله – جيروم بواتنج – لوكاس هيرنانديز

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – سيرجي جنابري – توماس مولر – لوروا ساني

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي

دكة البدلاء: زفين أولريخ – أليكساندر نوبل – خابي مارتينيز – ميشيل كويسانس – جوشوا زيركزي – ألفونسو ديفيز – كورنتين توليسو – ريتشاردز - موسيالا

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