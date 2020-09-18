أبطال آسيا – السد يسحق العين.. والشارقة يتجاوز الدحيل في مباراة من 6 أهداف

سحق السد القطري ضيفه العين الإماراتي بأربعة أهداف دون رد في ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وسجّل أهداف السد كل من بغداد بونجاح في الدقيقتين 26 و70، وأكرم عفيف في الدقيقة 56، ورودريجو تاباتا في الدقيقة 86.

ليرفع السد رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا، ويتجمّد رصيد العين عند نقطة واحدة في المركز الرابع –الأخير- دون أي انتصار حتى اللحظة.

وفي مباراة أخرى نارية، فاز الشارقة الإماراتي على الدحيل القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين في استاد المدينة التعليمية.

خالد باوزير، وماجد سرور، وإيجور كورنادو، وكايو سجلوا أهداف الشارقة في الدقائق 18، و62، و73، و+91، بينما سجّل هدفي الدحيل كل من عبد الله الأحرق، والمعز علي في الدقيقتين 12 و70.

ليرفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ويتجمّد رصيد الدحيل عند 6 نقاط في المركز الثاني.

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